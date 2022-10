L'activité industrielle de la Corée du Sud faiblit pour le troisième mois en septembre - PMI

L'activité industrielle de la Corée du Sud s'est contractée pour le troisième mois consécutif en septembre, et au rythme le plus élevé depuis plus de deux ans, dans un contexte d'affaiblissement de la demande mondiale, selon une enquête du secteur privé publiée mardi.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat (PMI) a enregistré une légère baisse à 47,3 en septembre, contre 47,6 en août, marquant ainsi le troisième mois consécutif sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

L'indice a prolongé les baisses pour un cinquième mois consécutif et a atteint le niveau le plus bas depuis juillet 2020, indiquant le plus fort rythme de contraction en 26 mois.

La production s'est contractée pour un cinquième mois et le plus fortement depuis juin 2020, certaines entreprises ayant également été affectées par un typhon qui a frappé les zones industrielles de la Corée du Sud, selon l'enquête.

Les sous-indices ont montré que les nouvelles commandes ont baissé pour un troisième mois consécutif et que les exportations ont diminué pour un septième mois, bien que les deux baisses aient été plus faibles que le mois précédent. Des signes de déclin ont également été observés dans l'industrie des semi-conducteurs, la détérioration de la demande de biens ayant freiné le secteur des puces, selon l'enquête.

Les difficultés liées à la faiblesse de la demande ont été aggravées par le relâchement continu des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et la pression sur les prix.

Les délais de livraison des fournisseurs se sont détériorés le moins depuis janvier 2020, tandis que les prix des intrants et des extrants ont augmenté le moins depuis début 2021.

"Tout bien considéré, les perspectives immédiates du secteur manufacturier sud-coréen semblent sombres", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

"Des facteurs externes tels que l'affaiblissement de l'économie mondiale vont certainement mettre à mal les carnets de commandes des producteurs de biens, tout en maintenant la pression sur le won - poussant ainsi l'inflation importée à la hausse - alors que le dollar bénéficie de son statut de valeur refuge."

Les fabricants restent toujours optimistes quant à la production de l'année à venir, mais le niveau d'optimisme a chuté pour un quatrième mois, pour atteindre son niveau le plus faible depuis octobre de l'année dernière. (Reportage de Jihoon Lee ; édition de Sam Holmes)