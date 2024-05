L'activité industrielle en Corée du Sud s'est à nouveau contractée en avril, mais l'optimisme des fabricants a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans, la production et les commandes ayant réussi à afficher une croissance marginale, selon une enquête du secteur privé publiée jeudi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les fabricants de la quatrième économie d'Asie, compilé par S&P Global, est tombé à 49,4 en avril, contre 49,8 en mars, en données corrigées des variations saisonnières.

Il s'agit du deuxième mois où l'indice est passé sous la barre des 50, qui sépare l'expansion de la contraction, et de la valeur la plus basse depuis août 2023.

"Alors que la production et les nouvelles commandes sont revenues en territoire de croissance fractionnée, le PMI principal a été affaibli par la baisse de l'emploi et des stocks d'achats", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"La baisse de l'emploi, des carnets de commandes et des stocks suggère que le secteur a encore du chemin à parcourir avant que la croissance puisse être soutenue."

L'économie sud-coréenne a connu sa croissance la plus rapide depuis plus de deux ans au premier trimestre, selon des données publiées la semaine dernière, dépassant toutes les estimations grâce à une reprise de la consommation intérieure et à des exportations robustes.

Dans l'enquête sur l'industrie manufacturière, les sous-indices de la production et des nouvelles commandes ont augmenté en avril pour atteindre respectivement 50,1 et 50,3, après être tombés sous la barre des 50 en mars pour la première fois en trois mois.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en avril grâce à la forte demande de la Chine continentale et de l'ensemble de la région Asie-Pacifique, mais le rythme était un peu plus lent que le mois précédent, selon l'enquête.

Sur une note négative, l'emploi a chuté en avril après 11 mois de hausse, tandis que l'inflation des prix des intrants et des extrants a été la plus forte depuis novembre.

Malgré cela, l'optimisme des fabricants pour l'année à venir a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2022, les entreprises espérant une reprise soutenue des commandes intérieures et à l'exportation, favorisée par le lancement de nouveaux produits et la baisse des taux d'intérêt. (Rapport de Jihoon Lee, édition de Shri Navaratnam)