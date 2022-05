L'activité industrielle du Japon en avril progresse à un rythme plus lent -PMI

L'activité du secteur a été soutenue par la résilience de la production, l'ensemble des commandes et l'optimisme quant à l'année à venir, même si les producteurs se sont montrés plus méfiants à l'égard des pressions persistantes sur les prix, de la guerre en Ukraine, des embouteillages logistiques et des perspectives économiques mondiales.

L'indice final au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) est tombé à 53,5 ajusté des variations saisonnières en avril, contre 54,1 final le mois précédent.

Ce résultat est largement conforme à la lecture flash de 53,4. La barre des 50 sépare la contraction de l'expansion.

"Les dernières données PMI indiquent une expansion soutenue du secteur manufacturier japonais au début du deuxième trimestre", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global, qui compile l'enquête.

"Le taux de croissance a ralenti par rapport à mars, les entreprises ayant constaté une croissance plus faible des nouvelles commandes et une expansion globalement inchangée des niveaux de production."

L'enquête PMI a montré que les prix des intrants ont bondi au rythme le plus fort depuis août 2008, poussant les fabricants à augmenter les prix de vente au rythme le plus rapide de l'histoire de l'enquête.

L'optimisme des entreprises quant aux conditions pour les 12 mois à venir a ainsi chuté à son plus bas niveau depuis juillet 2020.

"Bien qu'ils soient encore optimistes, les producteurs de biens japonais se méfient de plus en plus de l'impact continu des pressions sur les prix et l'offre, ainsi que de l'impact de la guerre et des blocages prolongés en Chine", a déclaré M. Bhatti.