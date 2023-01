L'activité industrielle du Japon en décembre enregistre la plus forte baisse depuis plus de 2 ans -PMI

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de la Jibun Bank Japan a légèrement baissé à 48,9 en décembre, après ajustement saisonnier, contre 49,0 en novembre.

Bien que légèrement supérieure au chiffre flash de 48,8, la lecture est la plus faible depuis octobre 2020 et marque le deuxième mois sous la ligne des 50 qui sépare la contraction de l'expansion.

"Le ralentissement était largement centré sur l'environnement actuel de la demande qui est faible à la fois au niveau international et national", a déclaré Laura Denman, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

La production et les nouvelles commandes ont prolongé leur contraction pour un sixième mois en décembre, mais à des rythmes plus lents que le mois dernier, selon les sous-indices de l'enquête.

Alors que l'enquête a montré que l'inflation des prix des intrants se refroidissait pour atteindre son plus bas niveau depuis 15 mois, indiquant un relâchement des pressions sur les coûts, le reste des résultats a indiqué des perspectives plus sombres pour Japan Inc. au début de 2023.

Les fabricants s'attendaient à une nouvelle dégradation de leurs conditions commerciales, le sous-indice de la production future atteignant son plus bas niveau depuis mai, lorsque les fermetures COVID-19 de la Chine ont perturbé les chaînes d'approvisionnement des entreprises japonaises.

"Les indicateurs prospectifs dressent de plus en plus un tableau plus sombre pour le secteur manufacturier japonais à l'avenir", a déclaré M. Denman.

L'enquête corrobore les faibles données sur la production industrielle publiées la semaine dernière, qui ont montré une contraction pour un troisième mois en novembre.

Les analystes s'attendent à ce que la production japonaise reste faible au cours des prochains mois en raison de la baisse de la demande étrangère, la situation du coronavirus en Chine constituant un risque supplémentaire de baisse.