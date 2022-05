L'activité industrielle du Japon en mai croît à son rythme le plus lent en 3 mois - flash PMI

L'activité dans le secteur des services s'est améliorée pour le deuxième mois consécutif en raison d'une demande intérieure plus forte due à l'atténuation de l'impact de la pandémie, bien que les entreprises du secteur des services aient été freinées par la plus forte hausse des prix des intrants jamais enregistrée.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) au Jibun Bank Flash Japan Manufacturing a glissé à 53,2 en mai, après correction des variations saisonnières, contre 53,5 en avril. La barre des 50 sépare la contraction de l'expansion.

La production et les nouvelles commandes globales ont toutes deux progressé à leur rythme le plus lent en trois mois, car l'incertitude quant aux perspectives d'évolution des prix et de l'offre persiste.

Les nouvelles commandes à l'étranger se sont contractées au rythme le plus rapide depuis juillet 2020, signe d'un refroidissement de la demande en provenance de Chine, première économie d'Asie et premier partenaire commercial du Japon.

Les prix des intrants des fabricants ont augmenté pour le 24e mois consécutif à un rythme de plus en plus rapide, tandis que les délais de livraison se sont allongés dans la plus grande mesure depuis avril 2011.

"Les entreprises du secteur privé ont indiqué que l'impact réduit de la COVID-19 avait stimulé l'activité des services, plus particulièrement dans le secteur du tourisme", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"Cela dit, la nouvelle introduction de mesures de verrouillage dans toute la Chine et les sanctions économiques imposées à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine avaient exacerbé les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, avec des rapports plus nombreux de pénuries de matériel et de graves retards de livraison."

L'indice PMI flash au Jibun Bank pour les services s'est amélioré pour atteindre 51,7 en mai, après correction des variations saisonnières, contre 50,7 le mois précédent, ce qui a fait grimper l'indice composite malgré le ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière.

L'indice PMI composite au Jibun Bank Flash Japon, qui est calculé en utilisant à la fois l'industrie manufacturière et les services, a augmenté à 51,4 par rapport à une finale de 51,1 en avril.