L'activité industrielle en Asie ralentit en raison de la crise ukrainienne et de l'inflation

Alors que le Japon a bénéficié de l'atténuation des infections au COVID-19, la flambée des coûts du carburant et des céréales a assombri les perspectives de nombreuses économies asiatiques qui dépendent des importations d'énergie.

L'activité des usines chinoises a chuté au rythme le plus rapide depuis deux ans en mars, selon un indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé vendredi, alors que les retombées de la crise ukrainienne et la résurgence des cas de coronavirus domestiques ont frappé la demande extérieure et intérieure.

Le résultat est conforme aux données officielles de jeudi qui montrent que l'activité dans l'industrie manufacturière et les services chinois se sont simultanément contractés en mars pour la première fois depuis l'apogée de l'épidémie de COVID-19 dans le pays en 2020.

Le ralentissement en Chine est de mauvais augure pour l'Asie, qui accueille de grands fabricants dépendant de la consommation dans la deuxième plus grande économie du monde, selon les analystes.

L'activité industrielle de la Corée du Sud a ralenti en mars, les nouvelles commandes à l'exportation affichant la plus forte réduction depuis juillet 2020, les entreprises subissant le contrecoup de la hausse des prix des intrants pour des biens allant du pétrole aux métaux et aux semi-conducteurs.

L'activité des usines a également ralenti à Taïwan et au Vietnam, et s'est contractée en Malaisie, car la région a ressenti la douleur de la hausse des prix des matières premières, selon d'autres indices PMI publiés vendredi.

"Le principal canal de transmission va provenir des prix des matières premières, donc de l'énergie, du pétrole, du gaz, ainsi que des denrées alimentaires", a déclaré Tai Hui, stratège en chef du marché asiatique chez J.P. Morgan Asset Management.

"Ce qui va se passer, c'est que les fabricants, en particulier ceux qui sont plus en aval, vont être confrontés à une pression sur les coûts un peu plus forte", a-t-il ajouté.

En revanche, le Japon a vu son activité manufacturière croître à un rythme plus rapide que le mois précédent en mars, la demande intérieure ayant bénéficié de l'impact décroissant de la pandémie.

Mais les commandes à l'exportation du Japon se sont effondrées, car la demande extérieure a souffert des restrictions liées à la pandémie en Chine et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre de la Russie en Ukraine.

L'indice PMI de la Corée du Sud est tombé à 51,2 en mars, contre 53,8 en février. Il reste au-dessus du seuil de 50 qui indique une expansion de l'activité, mais il est le plus bas depuis quatre mois.

L'indice PMI final au Jibun Bank du Japon a augmenté à 54,1 en mars, contre 52,7 le mois précédent.