L'activité industrielle en Asie stagne, mais la Chine est un point lumineux

La reprise de l'activité en Chine, après l'abandon des politiques strictes de COVID-19 à la fin de l'année dernière, a proposé des espoirs d'un ralentissement plus modéré de l'économie mondiale, alors que la Réserve fédérale américaine maintient sa trajectoire de taux d'intérêt plus élevés à long terme.

L'activité manufacturière de la Chine a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de dix ans en février, selon un indice officiel, tandis qu'une enquête du secteur privé a également montré que l'activité augmentait pour la première fois en sept mois.

L'Inde et l'Australie ont vu leur croissance économique ralentir au cours du trimestre clos en décembre, et les exportations de la Corée du Sud ont chuté en février pour le cinquième mois consécutif, soulignant la douleur que le ralentissement de la demande mondiale inflige aux fabricants de la région.

Les données plus faibles de la région soulignent le défi auquel les décideurs politiques asiatiques sont confrontés pour contenir l'inflation avec des taux d'intérêt plus élevés, sans étouffer leurs reprises économiques déjà confrontées à la pression du ralentissement économique mondial, selon les analystes.

"Les économies d'outre-mer montrent des signes plus forts de ralentissement" alors que l'effet des hausses rapides des taux d'intérêt commence à apparaître dans de nombreux pays, a déclaré mercredi Junko Nakagawa, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon (BOJ).

La reprise de l'économie chinoise, la deuxième plus grande du monde, pourrait ne pas suffire à compenser les vents contraires de la faible demande de puces et des contraintes d'approvisionnement pour les économies dépendantes des exportations comme le Japon.

L'indice PMI final au Jibun Bank du Japon a chuté à 47,7 en février, contre 48,9 en janvier, enregistrant la baisse la plus rapide depuis plus de deux ans, selon une enquête publiée mercredi.

Ce faible résultat fait suite à des données montrant une forte baisse de la production industrielle au Japon en janvier, en raison de l'effondrement de la production de voitures et d'équipements à semi-conducteurs, remettant en question l'opinion de la BOJ selon laquelle l'économie est sur la voie d'une reprise régulière.

L'activité des usines a continué à se contracter à Taiwan et en Malaisie en février, et a progressé à un rythme plus lent qu'en janvier aux Philippines, selon les enquêtes.

Des données distinctes ont montré que les exportations de la Corée du Sud ont chuté de 7,5 % en février par rapport à l'année précédente, marquant le cinquième mois consécutif de baisse, en partie en raison d'une chute des exportations de semi-conducteurs.

Les décideurs politiques espèrent que la réouverture de la Chine aux restrictions du COVID-19, et la résilience observée jusqu'à présent dans les économies américaines et européennes, soutiendront la croissance mondiale cette année.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses perspectives de croissance mondiale pour 2023 en raison d'une demande "étonnamment résiliente" aux États-Unis et en Europe, d'un assouplissement des coûts énergétiques et de la réouverture de l'économie chinoise après que Pékin a abandonné ses strictes restrictions COVID.