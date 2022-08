L'activité industrielle espagnole de juillet se contracte le plus depuis le verrouillage de 2020-PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie manufacturière est tombé à 48,7 en juillet, contre 52,6 en juin, selon l'enquête. En juin, l'indicateur était inférieur au niveau de 50,0 qui marque une contraction de l'activité pour la première fois depuis janvier 2021 et le plus bas depuis mai 2020, lorsque le pays était en strict verrouillage.

Les ventes ont chuté en raison de l'incertitude, ont déclaré les hommes d'affaires interrogés par S&P Global, certains d'entre eux prédisant une récession au second semestre de l'année.

"La demande a connu un repli notable - tant sur les marchés nationaux qu'internationaux - ce qui a entraîné une baisse de la production", a déclaré Paul Smith, économiste chez S&P Global.

"Cela se reflète également dans les attentes des entreprises, qui se sont sensiblement effondrées", a-t-il ajouté. Inquiètes du ralentissement économique dans les mois à venir, les entreprises "adoptent des positions de plus en plus défensives, comme le soulignent les réductions de l'emploi, des stocks et des achats."

L'enquête PMI n'est pas de bon augure pour le secteur manufacturier au troisième trimestre après que celui-ci ait enregistré une maigre croissance de 0,1 % entre avril et juin, selon les données publiées vendredi par l'agence officielle de statistiques INE.

Malgré ces vents contraires, le gouvernement espagnol a maintenu en début de semaine ses prévisions de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année à 4,3 %, tout en les abaissant à 2,7 % pour 2023. La croissance trimestrielle du deuxième trimestre a atteint un niveau inattendu de 1,1 %.

L'inflation espagnole sur 12 mois jusqu'en juillet a augmenté à 10,8 %, son rythme le plus rapide depuis 1984, a déclaré l'INE vendredi.