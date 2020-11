L'activité manufacturière a ralenti en novembre à New York

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York a encore ralenti en novembre, les conditions économiques restant difficiles dans la capitale économique du pays, confrontée à une nouvelle hausse des cas de Covid-19, selon l'indicateur mensuel Empire State publié par la Fed lundi.

L'indice, qui évolue en dents de scie depuis cet été, a perdu 4 points, tombant à 6,3 points, bien inférieur aux 14 points attendus par les analystes.

L'activité est en croissance lorsque l'indice est supérieur à 0, et se contracte lorsqu'il est inférieur.

Ce sondage des industriels de la région effectué entre les 2 et 9 novembre a montré que les nouvelles commandes et les expéditions de marchandises ont peu augmenté par rapport à octobre.

La situation de l'emploi, en revanche, s'améliore: l'indice mesurant le nombre d'employés a augmenté de 2 points, s'établissant à 9,4, un plus haut depuis près d'un an.

Les entreprises restent optimistes, et pensent que la situation devrait s'améliorer dans les six prochains mois.

La ville de New York fait face à des cas de contaminations en forte hausse, et de nouvelles mesures de restriction ont été mises en place, notamment la fermeture à 22H00 des bars et restaurants. Les écoles publiques pourraient également fermer de nouveau leurs portes.

L'indice avait plongé en avril et mai, tombant à des plus bas historiques, à cause des mesures de confinement mises en place dans le pays pour freiner la propagation du Covid-19. Il s'était redressé en juin, avant de fortement rebondir en juillet, et fait des montagnes russes depuis.

afp/al