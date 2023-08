Le secteur manufacturier canadien s'est contracté pour le troisième mois consécutif en juillet, les perspectives économiques incertaines ayant freiné les nouvelles commandes, ce qui a compensé la reprise de la production, selon des données publiées mardi.

L'indice S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) est passé de 48,8 en juin à 49,6 en juillet, en données corrigées des variations saisonnières. Une valeur inférieure à 50 indique une contraction du secteur. L'indice est inférieur à ce niveau depuis le mois de mai.

"Les résultats de l'indice PMI de juillet sont plutôt mitigés en ce qui concerne la performance du secteur manufacturier canadien", a déclaré Paul Smith, directeur économique de S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué.

"Il y a eu un retour bienvenu à la croissance de la production, après deux mois successifs de contraction. Cependant, parallèlement, une nouvelle baisse, certes faible, des nouvelles commandes a été enregistrée, les entreprises continuant à signaler un degré élevé d'incertitude sur le marché et la réticence des clients à s'engager dans de nouveaux travaux."

L'indice des nouvelles commandes, à 49,2, est en contraction pour le cinquième mois consécutif, bien qu'il soit en hausse par rapport à 48,5 en juin.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont été un point positif, augmentant pour la première fois en 14 mois, aidées par l'amélioration de la demande des États-Unis, le plus grand marché d'exportation du Canada, et de loin.

La production a également augmenté, passant de 49,7 en juin à 51,1, mais l'emploi a chuté à son niveau le plus bas depuis juin 2020, à 48,4, contre 49,4.

Le ralentissement de l'activité des usines s'est produit dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt - la Banque du Canada a relevé son taux directeur en juillet pour le porter à 5 %, son plus haut niveau en 22 ans - et après que l'économie a été secouée ces derniers mois par la pire saison d'incendies de forêt que le Canada ait connue au printemps et par une grève des dockers dans les ports les plus fréquentés du pays.

Les grèves portuaires et les incendies de forêt ont limité l'amélioration de la performance des fournisseurs, selon S&P Global. L'indice des délais de livraison des fournisseurs est tombé à 50,4 après avoir atteint en juin un niveau record de 51,8. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Paul Simao)