L'activité manufacturière de la Chine a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de trois ans grâce à des gains de production, même si la croissance de la demande s'est ralentie, a indiqué lundi une enquête du secteur privé, ce qui indique que la santé du secteur reste solide.

L'indice PMI manufacturier Caixin/S&P Global a atteint 51,8 en juin, contre 51,7 le mois précédent, marquant le rythme le plus rapide depuis mai 2021 et dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 51,2.

L'indice, qui couvre principalement les petites entreprises tournées vers l'exportation, est resté au-dessus de la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction pendant huit mois consécutifs. Il contraste avec l'indice PMI officiel publié dimanche, qui a montré un déclin de l'activité manufacturière.

La croissance de la production manufacturière a atteint son plus haut niveau depuis deux ans en juin. L'indice des commandes, qui mesure la demande, y compris l'indice des commandes à l'étranger, est resté en zone d'expansion le mois dernier, mais à un rythme plus lent.

Selon l'enquête, la demande de biens de consommation et de biens intermédiaires a été plus forte que celle de biens d'investissement.

La deuxième économie mondiale a eu du mal à trouver une base solide, car le vaste secteur immobilier, qui n'a pas réagi au plan de sauvetage annoncé en mai, a continué à peser sur les perspectives.

L'enquête a montré que les chefs d'entreprise sont confrontés à une augmentation des coûts due à la hausse des prix des matières premières telles que l'acier, le cuivre et l'aluminium, ainsi qu'à l'augmentation des frais de transport. Le sous-indice des intrants a donc augmenté au rythme le plus rapide depuis deux ans.

"Le manque de confiance du marché et la demande effective restent des défis majeurs", a déclaré Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group.

La confiance des producteurs manufacturiers pour les 12 prochains mois a atteint son point le plus bas depuis novembre 2019, en raison des préoccupations liées à l'augmentation de la concurrence et à l'incertitude des perspectives économiques.

L'industrie continue de réduire les embauches en juin.

"Il faut renforcer les efforts d'optimisation des réglementations immobilières, de modernisation des équipements à grande échelle, de remplacement des vieux biens de consommation, et les "trois grands projets" ceux concernant les logements abordables, la rénovation des villages urbains, et les installations publiques à double usage qui peuvent être utilisées au quotidien et en cas d'urgence", a déclaré M. Wang.