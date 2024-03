L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en février pour le cinquième mois consécutif, selon une enquête officielle menée auprès des usines vendredi, augmentant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place de nouvelles mesures de relance, alors que les propriétaires d'usines se battent pour obtenir des commandes.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 49,1 en février, contre 49,2 en janvier, sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, et en ligne avec la prévision médiane de 49,1 d'un sondage Reuters.

Des facteurs saisonniers peuvent avoir influencé le chiffre, car le Nouvel An lunaire (LNY) tombait cette année le 10 février et les usines étaient fermées car les travailleurs rentraient chez eux pour les vacances.

La reprise décevante de la Chine après la crise de la vache folle a suscité des doutes sur les fondements de son modèle économique et a alimenté l'idée que les décideurs politiques devront envisager des réformes plus audacieuses pour soutenir la croissance à plus long terme.

La deuxième économie mondiale est aux prises avec une croissance médiocre depuis un an, dans un contexte de crise immobilière, alors que les consommateurs freinent leurs dépenses, que les entreprises étrangères se désinvestissent, que les fabricants se battent pour trouver des acheteurs et que les gouvernements locaux sont aux prises avec un endettement considérable.

L'indice PMI non manufacturier officiel, qui comprend les services et la construction, est passé de 50,7 à 51,4 en janvier. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis septembre de l'année dernière, grâce à une activité soutenue pendant les vacances du LNY.

Les décideurs politiques se sont engagés à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour aider à soutenir la croissance après que les mesures mises en œuvre depuis juin n'ont eu qu'un effet modeste.

La Banque populaire de Chine a réduit le ratio des réserves obligatoires (RRR) pour les banques de 50 points de base le 5 février, la plus importante réduction en deux ans, libérant 1 000 milliards de yuans (139,03 milliards de dollars) de liquidités à long terme.

Le président chinois Xi Jinping a présidé vendredi une réunion d'un organe clé de politique économique sur le soutien aux fabricants par la modernisation des équipements et la réduction des coûts logistiques, dans le cadre de ses efforts pour rééquilibrer l'économie en exploitant la technologie afin d'obtenir des gains de productivité et des augmentations de revenus.

La Chine ne publiera pas son objectif de croissance pour 2024 avant mardi prochain, mais les responsables politiques s'attendent à ce que Pékin maintienne un objectif de croissance similaire à celui de l'année dernière, à savoir environ 5 %.

(1 $ = 7,1925 yuans chinois renminbi) (Reportage d'Ellen Zhang et Joe Cash)