L'activite manufacturiere de la Chine en mai a probablement progresse a un rythme similaire a celui du mois precedent, ou elle avait a peine reussi a rester expansive, selon un sondage Reuters realise jeudi, ce qui renforce la nature fragile de la reprise dans la deuxieme economie mondiale.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) devrait s'etablir a 50,4 en mai, sans changement par rapport a avril, selon la prevision mediane des 33 economistes interroges. La barre des 50 points separe la croissance de la contraction.

Un tiers des personnes interrogees prevoient un ralentissement de l'activite manufacturiere ce mois-ci, y compris Standard Chartered, qui a donne le resultat le plus bas (50,1). A l'inverse, ING prevoit une hausse des conditions du marche a 50,8 ce mois-ci, et Goldman Sachs indique une valeur de 50,6, juste au-dessus de la prevision de 50,5 de Barclays.

Dans l'ensemble, ces previsions divergentes soulignent l'incertitude accrue quant aux perspectives de croissance de la Chine, alors que les autorites poursuivent leurs efforts pour stabiliser le secteur immobilier touche par la crise, qui reste un frein majeur a l'economie.

L'economie chinoise a depasse les attentes en affichant une croissance de 5,3 % au premier trimestre, et une serie d'indicateurs economiques recents pour avril, y compris la production industrielle, le commerce et les prix a la consommation, suggerent que l'economie de 18,6 billions de dollars a reussi a surmonter certains risques de baisse a court terme.

Toutefois, les analystes estiment que le jury ne s'est pas encore prononce sur le caractere durable de ce rebond.

Les enquetes basees sur le sentiment ont souvent presente une image plus negative de l'economie que certaines donnees concretes, probablement parce que la lenteur de la reprise post-COVID en Chine continue de peser lourdement sur les proprietaires d'usines qui luttent contre la faiblesse de la demande dans leur pays et a l'etranger.

Le mois dernier, par exemple, les ventes au detail ont progresse a leur rythme le plus lent depuis decembre 2022, lorsque les mesures strictes de Pekin relatives a l'absence de COVID etaient en place, et les prix des logements neufs ont chute a leur rythme le plus rapide en neuf ans, ce qui maintient les appels a un soutien politique supplementaire.

Les problemes du secteur de l'immobilier en difficulte ont eu un impact negatif sur de nombreux domaines de l'economie chinoise et ont ralenti les efforts de Pekin pour reorienter son modele de croissance vers la consommation interieure plutot que vers l'investissement alimente par l'endettement.

La Chine a devoile ce mois-ci des mesures "historiques" pour stabiliser le marche immobilier, mais les analystes estiment que ces mesures ne suffisent pas a assurer une reprise durable.

Le FMI a declare mercredi qu'il voyait "la possibilite d'un ensemble de mesures plus complet pour resoudre les problemes du secteur immobilier", tout en revisant a la hausse ses previsions de croissance pour la Chine de 0,4 point de pourcentage, a 5 % pour 2024 et 4,5 % pour 2025.

Le PMI officiel sera publie vendredi. L'enquete privee Caixin sur les usines sera publiee le 3 juin, et les analystes s'attendent a ce qu'elle passe de 51,4 a 51,5.