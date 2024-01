L'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour le quatrième mois consécutif en janvier, a indiqué mercredi une enquête officielle auprès des usines, suggérant que le secteur tentaculaire avait du mal à retrouver son élan au début de l'année 2024.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est passé de 49,0 en décembre à 49,2 en janvier, en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, et a été conforme à la prévision médiane de 49,2 d'un sondage Reuters.

Les données fournissent le premier aperçu officiel de la manière dont la deuxième économie mondiale a commencé la nouvelle année après une reprise post-COVID plus fragile que prévu.

Le dernier chiffre est également influencé par le Nouvel An lunaire, qui tombe cette année le 10 février, car les usines peuvent fermer plus tôt et renvoyer les travailleurs chez eux avant les vacances.

Le sous-indice des nouvelles commandes de janvier était de 49,0, se contractant pour le quatrième mois, selon l'enquête du NBS. La faiblesse de la demande extérieure a également pesé sur l'activité manufacturière, l'indice des nouvelles commandes à l'exportation s'établissant à 47,2 et se contractant pour le dixième mois consécutif.

Pour stimuler la croissance, le gouverneur de la banque centrale chinoise, Pan Gongsheng, a annoncé de manière inattendue une réduction du ratio des réserves obligatoires des banques lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Les autorités sont confrontées à une tâche ardue alors qu'elles tentent de revitaliser l'économie face au ralentissement de l'immobilier, aux risques d'endettement des gouvernements locaux, aux pressions déflationnistes et à la faiblesse de la demande mondiale.

L'indice officiel des directeurs d'achat non manufacturiers (PMI), qui comprend les services et la construction, est passé de 50,4 à 50,7 en décembre, soit le niveau le plus élevé depuis septembre de l'année dernière, selon le NBS.

L'indice PMI composite, qui comprend l'industrie manufacturière et les services, a atteint son plus haut niveau en quatre mois, à savoir 50,9 en janvier, contre 50,3 le mois précédent.

Le Fonds monétaire international a relevé mardi les prévisions de croissance de la Chine pour cette année à 4,6 %, contre 4,2 % en octobre, grâce à l'important soutien budgétaire des autorités et à un ralentissement moins important que prévu du secteur de l'immobilier.

La Chine ne publiera pas son objectif de croissance pour 2024 avant le mois de mars, mais les initiés s'attendent à ce que Pékin maintienne un objectif de croissance similaire à celui de l'année dernière, à savoir environ 5 %. (Reportage d'Ellen Zhang et de Ryan Woo ; édition de Shri Navaratnam)