L'activité manufacturière de l'État de New York rebondit en avril - Fed de New York

La Réserve fédérale de New York a déclaré lundi que son baromètre de l'activité manufacturière dans l'État de New York a augmenté pour la première fois en cinq mois en avril, les mesures des nouvelles commandes et des expéditions ayant fait un bond.

L'indice "Empire State" de la Fed régionale sur les conditions commerciales actuelles a bondi de 35,4 points pour atteindre une lecture de 10,8 ce mois-ci. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un indice de -18,0. Un indice supérieur à zéro indique que le secteur manufacturier new-yorkais est en croissance. Ce rebond est un signe encourageant pour l'activité manufacturière nationale, qui a été mise à mal par la hausse des taux d'intérêt et la réorientation des dépenses vers les services plutôt que vers les biens. La Réserve fédérale a indiqué vendredi dernier que la production manufacturière avait augmenté de 0,3 % en rythme annualisé au premier trimestre, après avoir baissé de 3,1 % entre octobre et décembre. Les économistes estiment que l'industrie manufacturière est en récession. La mesure de l'activité manufacturière nationale de l'Institute for Supply Management s'est contractée pendant cinq mois consécutifs, toutes ses sous-composantes étant tombées sous le seuil de 50 en mars pour la première fois depuis 2009. La jauge des nouvelles commandes de l'enquête New Fed a grimpé de 46,8 points pour atteindre 25,1 ce mois-ci, tandis que la mesure des livraisons a rebondi de 37,3 points pour s'établir à 23,9. Cependant, l'emploi manufacturier a continué à décliner, tandis que l'inflation à la sortie de l'usine s'est atténuée. Néanmoins, les entreprises ne s'attendent pas à une amélioration significative de la situation au cours des six prochains mois. La mesure de la conjoncture future de l'enquête est passée de 2,9 en mars à 6,6. Les nouvelles commandes et les livraisons ont été considérées comme augmentant modestement et l'emploi a progressé. L'indice des dépenses d'investissement a augmenté de 3,2 points pour atteindre 16,5, tandis que l'indice des dépenses technologiques a chuté à 10,3 contre 13,3 en mars.