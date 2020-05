L'activité manufacturière en Chine est restée ralentie en mai

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a encore ralenti en mai, la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie de nouveau coronavirus rendant difficile le redémarrage de la deuxième économie mondiale.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) s'est établi en mai à 50,6 points, contre 50,8 points en avril, a annoncé dimanche le Bureau national des statistiques (BNS). En mars, cet indice avait atteint 52.

Un niveau supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité manufacturière et, en deçà, il traduit une contraction.

"La situation sanitaire liée à l'épidémie et la situation économique mondiale restent difficiles et compliquées, et la demande des marchés étrangers continue de diminuer", a relevé Zhao Qinghe, statisticien du BNS.

M. Zhao a souligné que les indicateurs sur les nouvelles commandes à l'exportation et à l'importation demeurent à des niveaux relativement bas.

La "dynamique de la reprise économique est régulière et s'améliore", a cependant estimé le statisticien, tout en pointant une faiblesse dans certains industries comme le textile et l'habillement.

Pour sa part, l'indice PMI d'activité dans le secteur non-manufacturier s'est établi en mai à 53,6, soit à un niveau légèrement plus élevé qu'en avril (53,2), les secteurs de la construction et des services montrant des signes de reprise.

L'activité économique dans les secteurs de la culture, du sport et du divertissement demeure cependant faible, de nombreux lieux de divertissement demeurant fermés par crainte d'une deuxième vague de maladie de Covid-19.

Des analystes de la banque Nomura ont souligné cette semaine dans un rapport que dans la mesure où "la croissance des principales puissances économiques européennes et américaines devrait baisser d'environ 15% en glissement annuel au deuxième trimestre, les exportations de la Chine semblent sur le point de chuter".

Selon eux, même si les exportations de matériel médical en lien avec le coronavirus ont augmenté au cours des dernières semaines, cela ne devrait pas compenser les autres défis à l'exportation.

Il est également probable que cette tendance ne soit "pas durable" alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a atteint un pic et que de plus en plus de pays ont intensifié leur propre production de matériel sanitaire, ajoutent ces analystes.

Les économistes de la banque singapourienne UOB ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'emploi. Le directeur de recherche de l'UOB, Suan Teck Kin relève que l'indice de l'emploi pour l'industrie manufacturière et les services est inférieur à 50.

Cette semaine, lors de la session plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Premier ministre Li Keqiang a fait de la stabilisation de l'emploi sa priorité absolue.

afp/rp