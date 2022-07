L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en juillet, montre l'indice PMI

PEKIN (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine, qui s'était redressée en juin après la levée des confinements anti-COVID, s'est contractée de manière inattendue en juillet à la suite de nouvelles craintes sanitaires, sur fond de pessimisme accru quant aux perspectives économiques, montre l'indice PMI officiel chinois publié dimanche.

L'indice PMI manufacturier du Bureau national des statistiques est redescendu à 49,0 en juillet contre 50,2 le mois précédent, sous le seuil de 50 séparant la contraction de l'expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient une amélioration, à 50,4.

"Le niveau de prospérité économique en Chine a baissé, les fondamentaux de la reprise ont encore besoin de consolidation", a commenté le statisticien du BNS Zhao Qinghe dans un communiqué publié sur le site de l'institution.

L'un des principaux facteurs de cette rechute est la poursuite de la contraction de l'activité dans les secteurs du pétrole, du charbon et de la fonderie.

L'indice est le plus faible de ces trois derniers mois. Les sous-indices de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi sont tous inférieurs à 50.

L'industrie manufacturière reste confrontée à des prix des matières premières élevés, qui réduisent les marges de profit, alors que les perspectives d'exportation sont faibles en raison des craintes de récession mondiale.

Cette faiblesse de la demande entrave la reprise, relève Bruce Pang, économiste en chef chez Jones Lang Lasalle Inc, dans une note de recherche : "La croissance au T3 pourrait affronter des défis plus importants que prévu, car la reprise est lente et fragile."

(Bureau de Pékin, version française Jean-Stéphane Brosse)