L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en novembre-Caixin

PÉKIN, 1er décembre (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en novembre alors que les mesures de confinement instaurées pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont perturbé la production, montre jeudi une enquête privée.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a légèrement progressé le mois dernier à 49,4 en novembre, contre 49,2 en octobre, sous le seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient un indice à 48,9 en novembre.

Cette enquête fait écho aux données officielles publiées mercredi, qui ont montré que l'activité manufacturière avait été pénalisée par les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus et à un ralentissement de la demande mondiale.

L'enquête montre que les sous-indices de la production industrielle, de l'emploi et des nouvelles commandes ont également reculé à un rythme plus rapide en novembre. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)