L'activité manufacturière en Chine se contracte pour la première fois depuis avril 2020

PÉKIN (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière en Chine s'est contractée en août pour la première fois en près d'un an et demi après que les mesures de confinements liées à l'épidémie de coronavirus, les goulets d'étranglement de l'offre et les prix élevés des matières premières ont pesé sur la production, ce qui a pesé sur l'économie.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 49,2 contre 50,3 en juillet, franchissant ainsi la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Ce résultat est bien en deçà des attentes des analystes interrogés par Reuters, qui anticipaient un indice à 50,2.

Les mesures de confinement strictes et la politique du "zéro cas" de la Chine ont permis d'enrayer l'épidémie due au variant Delta, plus contagieux, dans plusieurs provinces en août, mais ont également pesé sur l'activité économique.

Un sous-indice de la production a chuté à 47,7, soit le rythme d'expansion le plus lent depuis février 2020, au plus fort de la pandémie, tandis qu'un autre sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 48,0.

(version française Camille Raynaud)