L'activité manufacturière irlandaise s'est contractée en avril au rythme le plus rapide depuis neuf mois en raison d'une demande atone et d'un manque de nouveaux travaux, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'AIB S&P Global pour l'Irlande est tombé à 47,6 en avril, contre 49,6 en mars et 52,2 en février. Pour la quatrième fois au cours des cinq derniers mois, il se situe en dessous de la barre des 50, ce qui indique une croissance.

Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont attribué le manque de nouveaux travaux à la surcharge des stocks et à la réduction des dépenses des clients dans le secteur de la construction. La baisse des nouvelles commandes est la plus forte depuis décembre 2022.

David McNamara, économiste en chef de l'AIB, a déclaré que si la baisse d'avril était la plus forte depuis juillet 2023, elle s'alignait sur les baisses plus générales observées dans d'autres enquêtes PMI européennes le mois dernier.

Les niveaux de production ont diminué au rythme le plus élevé depuis six mois, et les entreprises ont cessé d'embaucher, sans changement dans l'indice de l'emploi en avril, mettant fin à une période de trois mois de création modeste d'emplois.

Toutefois, malgré cet environnement difficile, M. McNamara a déclaré que les entreprises restaient positives quant aux perspectives pour les 12 prochains mois.

"Près de la moitié des personnes interrogées s'attendent toujours à une augmentation des volumes de production au cours de l'année prochaine, contre 14 % qui prévoient une baisse", a-t-il déclaré. (Reportage de Graham Fahy ; Rédaction de Hugh Lawson)