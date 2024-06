Le secteur manufacturier irlandais s'est stabilisé le mois dernier après s'être contracté en avril, bien que la demande soit restée faible, selon une enquête réalisée mardi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'AIB S&P Global pour l'Irlande s'est établi à 49,8 en mai, en hausse par rapport au niveau le plus bas de 47,6 enregistré en avril, et proche du niveau important de 50 qui marque la croissance de l'activité.

Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré que la conjoncture économique restait morose et que la demande des clients nationaux et internationaux était faible.

Néanmoins, les volumes de production et les nouveaux projets n'ont connu qu'une baisse marginale, et les effectifs ont augmenté de manière significative, ce qui témoigne d'une plus grande confiance dans les conditions du marché pour les mois à venir.

David McNamara, économiste en chef de l'AIB, a déclaré qu'il y avait des preuves anecdotiques que la demande plus faible des principaux partenaires commerciaux, y compris le Royaume-Uni, était à l'origine de la dernière baisse d'activité. (Reportage de Graham Fahy ; Rédaction de Susan Fenton)