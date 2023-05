L'activité manufacturière du Japon a progressé en mai pour la première fois en sept mois, tandis que le secteur des services a enregistré une croissance record, selon une enquête réalisée mardi, la reprise post-COVID ayant renforcé le climat des affaires.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'au Jibun Bank flash Japan est passé de 49,5 en avril à 50,8 en mai, en données corrigées des variations saisonnières. C'est la première fois depuis octobre que l'indice dépasse la barre des 50, qui sépare la contraction de l'expansion.

La production et les nouvelles commandes sont également revenues en zone d'expansion pour la première fois depuis juin dernier.

Les fabricants de l'enquête ont suggéré que les disruptifs de la chaîne d'approvisionnement apportés par la pandémie qui a frappé le secteur ont montré des "signes d'amélioration".

"L'économie du secteur privé japonais a poursuivi sa trajectoire ascendante", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"Les prestataires de services ont continué à faire état d'une forte dynamique de croissance avec une nouvelle hausse record de l'activité, tandis que les fabricants ont indiqué une amélioration des conditions d'exploitation pour la première fois en sept mois", a-t-il ajouté.

L'activité du secteur des services a progressé au rythme le plus soutenu jamais enregistré en mai, grâce au redémarrage du tourisme national et international et à la poursuite de la reprise après les perturbations dues à la pandémie, selon l'enquête.

Le PMI flash des services de la Jibun Bank a atteint un niveau record de 56,3 en mai, corrigé des variations saisonnières, contre 55,4 le mois précédent.

Le secteur des services a également enregistré une expansion record dans d'autres domaines tels que le total des nouvelles affaires, les exportations et les affaires en cours.

Des données ont montré la semaine dernière que le nombre de visiteurs au Japon a augmenté pour atteindre un sommet post-pandémique de près de 2 millions en avril, bénéficiant d'un assouplissement des restrictions sur les voyages à l'étranger en Chine.

L'indice PMI composite de la Jibun Bank Flash Japan, qui couvre à la fois l'activité du secteur manufacturier et du secteur des services, s'est établi à 54,9 en mai, le chiffre le plus élevé depuis octobre 2013.