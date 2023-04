L'activité manufacturière japonaise se contracte au rythme le plus lent depuis six mois - PMI

L'activité manufacturière du Japon s'est contractée au rythme le plus lent en six mois en avril, en raison d'une baisse plus faible des ventes, tandis que le secteur des services est resté solide, selon une enquête préliminaire publiée vendredi, suggérant une reprise économique post-COVID inégale.

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) de la Jibun Bank flash Japan a augmenté à 49,5 en avril, en données corrigées des variations saisonnières, contre 49,2 le mois précédent. L'indice est resté sous la barre des 50 qui sépare la contraction de l'expansion pour un sixième mois consécutif en avril, soulignant les difficultés persistantes des usines même si le pire semble être passé pour le secteur. Du côté positif, l'activité du secteur des services a augmenté pour un huitième mois consécutif en avril, soutenue par des gains dans les nouvelles commandes et les nouveaux contrats d'exportation, selon la même enquête. "Le secteur privé japonais a continué à se développer solidement au début du deuxième trimestre, selon les dernières données PMI Flash, la résurgence de l'économie des services aidant à compenser la faible performance du secteur manufacturier", a déclaré Annabel Fiddes, directrice associée à l'économie chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête. "Alors que les prestataires de services prévoient une amélioration de la demande et des conditions d'exploitation à mesure que l'impact du COVID-19 s'estompe, un certain nombre de fabricants ont exprimé des inquiétudes quant aux perspectives économiques, à l'augmentation des coûts et aux pénuries de composants", a ajouté Mme Fiddes. L'enquête Tankan de Reuters a montré mercredi que les grands fabricants japonais restaient pessimistes en avril pour le quatrième mois consécutif, les craintes concernant les banques occidentales s'ajoutant au ralentissement de la croissance mondiale. Mais l'enquête a également montré que l'humeur du secteur des services s'est améliorée pour le deuxième mois consécutif, atteignant un plus haut de quatre mois. L'indice PMI flash des services de la Jibun Bank est passé à 54,9 en données corrigées des variations saisonnières ce mois-ci, soit une faible variation par rapport aux 55,0 enregistrés en mars, ce qui représente la deuxième valeur la plus élevée depuis octobre 2013. L'indice PMI composite flash du Japon de la Jibun Bank, qui couvre à la fois les activités du secteur manufacturier et du secteur des services, s'est établi à 52,5 en avril, restant au-dessus du niveau de 50 pour un quatrième mois consécutif.