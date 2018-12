L'activité manufacturière rebondit à peine

Cette publication intervient sur fond de trêve dans le conflit commercial entre Pékin et Washington. Après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 à Buenos Aires, les Etats-Unis et la Chine se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 50,2 en novembre, après 50,1 en octobre, alors que les économistes attendaient un indice de 50,0, pile au niveau qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Le chiffre global des nouvelles commandes a connu un léger regain à 50,9 en novembre contre 50,4 en octobre. Le sous-indice des nouvelles commandes à l'exportation a été ramené à 47,7 contre 48,8 le mois précédent, restant dans une phase de contraction pour le septième mois consécutif.

(Service économique)