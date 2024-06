Fais-nous rêver, Christine

La dernière semaine du mois de mai 2024 a été frappée du sceau de la baisse : pour les actions, pour l'or, pour le pétrole et même, j'ose à peine le dire, pour la solidité financière de la France éternelle. On va passer tout ça en revue ce matin, en l'agrémentant des âneries habituelles et des dernières actualités politico-financières, fort denses ma foi au cours du weekend.