L'activité du secteur privé non pétrolier en Egypte s'est contractée pour le 30e mois consécutif en mai, plombée par une inflation toujours élevée et une faible demande, selon une enquête publiée lundi.

L'indice S&P Global Egypt Purchasing Managers' Index (PMI) s'est renforcé à 47,8 en mai, contre 47,3 en avril, mais est resté bien en dessous du seuil de 50,0 qui marque une croissance de l'activité.

"Les niveaux d'activité ont continué à baisser au cours de la dernière période d'enquête, reflétant les efforts soutenus des entreprises pour réduire la production en fonction de la baisse des volumes de ventes", a déclaré S&P Global.

"Toutefois, bien que solide dans l'ensemble, le taux de déclin a été le plus faible enregistré depuis près d'un an et demi, aidé par une quasi-stabilisation dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services", a ajouté l'agence.

Le taux de contraction de mai est le plus faible depuis février 2022.

Le sous-indice du PMI pour les prix globaux des intrants a augmenté à 59,0 contre 58,7 en avril, et celui pour les prix d'achat a augmenté à 60,1 contre 59,9.

L'inflation annuelle des consommateurs urbains a ralenti à 30,6 % en avril, contre 32,7 % en mars, a rapporté l'organisme statistique de l'État le mois dernier, tandis que l'inflation de base a baissé à 38,6 %, contre 39,5 %.

"La hausse des prix des intrants et la faiblesse de la demande ont eu pour conséquence que l'activité d'achat des entreprises non pétrolières a continué à diminuer, entraînant une nouvelle contraction des stocks d'intrants des entreprises", a déclaré S&P Global.

"Le rythme auquel les achats d'intrants ont diminué est cependant le plus faible observé depuis octobre dernier. La poursuite des restrictions à l'importation s'est traduite par un allongement des temps utiles sur les intrants, même s'il n'a été que léger."

Le sous-indice des nouvelles commandes s'est amélioré, passant de 45,2 en avril à 46,4, tandis que celui de la production a augmenté de 45,4 à 46,3.

"Alors que les entreprises ont continué à faire état d'une demande modérée, largement attribuée à l'inflation, certains répondants ont commencé à observer une reprise des commandes des clients. Notamment, les entrées de nouveaux contrats dans l'économie des services ont augmenté pour la deuxième fois en trois mois", a déclaré S&P Global.

Le sous-indice des anticipations de production future s'est renforcé pour atteindre 53,2, contre un plus bas historique de 51,4 en avril.

"Malgré cette amélioration, les niveaux de confiance restent parmi les plus bas jamais enregistrés, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant les conditions de la demande, les pressions inflationnistes et les défis liés à l'offre", écrit S&P. "Seulement 6 % des entreprises espèrent que les niveaux de production augmenteront au cours de l'année à venir.