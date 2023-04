L'activité du secteur privé non pétrolier égyptien s'est contractée pour le 28e mois consécutif en mars, les restrictions sur les importations et les devises ainsi que la hausse de l'inflation continuant à nuire aux entreprises, selon une enquête publiée mardi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global Egypt a légèrement reculé à 46,7 en mars, contre 46,9 en février, bien en dessous du seuil de 50,0 qui marque une croissance de l'activité.

"À 46,7, l'indice principal des directeurs d'achat a signalé une nouvelle détérioration solide de la performance des entreprises non pétrolières, entraînée par de fortes baisses de l'activité et du volume des nouvelles affaires", a déclaré David Owen, économiste chez S&P Global.

L'Égypte reste à court de devises étrangères malgré la dépréciation de moitié de la livre égyptienne depuis mars 2022 et la signature d'un plan de soutien de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international en décembre.

L'inflation globale a grimpé à 31,9 % en février, son plus haut niveau en cinq ans et demi, contre 25,8 % en janvier, a indiqué l'organisme national des statistiques, tandis que l'inflation de base a bondi à 40,26 %.

Le sous-indice du PMI pour les prix globaux des intrants a augmenté à 62,8 contre 62,7 en février, et celui pour les prix d'achat a grimpé à 64,3 contre 63,9.

"Les fortes pressions inflationnistes et la baisse de la demande des clients ont continué à avoir un impact négatif sur les entreprises non pétrolières, principalement par le biais d'une forte réduction des nouvelles commandes", a déclaré S&P Global.

Le sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 44,3 en mars, contre 44,7 en février, tandis que celui de la production s'est renforcé, passant de 44,6 à 44,9.

"Les niveaux de production ont chuté à un rythme marqué dans le secteur privé non pétrolier en mars, en partie à cause des difficultés persistantes d'accès aux intrants clés en raison des contrôles à l'importation et des restrictions monétaires", a déclaré S&P Global.

Les stocks et les niveaux d'emploi ont également diminué, a déclaré David Owen, économiste chez S&P Global.

Le sous-indice des anticipations de production future s'est amélioré à 54,2 contre 52,5 en février, toujours proche d'un plus bas historique.

"Bien qu'elles aient atteint leur plus haut niveau en trois mois, les perspectives d'activité pour l'année à venir restent parmi les plus faibles enregistrées depuis le début de la série, début 2012", a écrit S&P.