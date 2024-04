L'activité pétrolière et gazière dans l'Oklahoma, le Colorado et le nord du Nouveau-Mexique a chuté au premier trimestre 2024, a indiqué vendredi la Banque fédérale de réserve de Kansas City dans son enquête trimestrielle sur l'activité énergétique.

Les activités de forage et les activités commerciales se sont contractées pour un cinquième trimestre consécutif et continueront probablement à baisser au cours des six prochains mois, selon l'enquête, qui comprend des réponses de 33 entreprises opérant dans le Midwest, les Rocheuses et certaines parties du Nouveau-Mexique.

Plus de 75 % des personnes interrogées s'accordent à dire que la consolidation du secteur pétrolier entraînera une croissance plus prudente de la production.

Les participants à l'enquête s'attendent à ce que les prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) s'établissent en moyenne à 81 dollars le baril dans six mois et à 83 dollars le baril dans un an. Le WTI se négocie actuellement à près de 86 dollars le baril.

Selon les participants à l'enquête, le pétrole doit s'établir en moyenne à 65 dollars le baril pour que les forages soient rentables, soit une hausse de 1 dollar le baril par rapport à l'estimation moyenne d'il y a un an. Il faudrait que le prix du WTI atteigne 90 dollars le baril pour que les entreprises augmentent considérablement leurs activités de forage.

Les participants à l'enquête s'attendent à ce que les prix du gaz naturel au carrefour Henry atteignent en moyenne 2,16 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) dans six mois. Cette année, les prix du gaz ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans et demi en raison d'une offre excédentaire et s'échangeaient à 1,763 dollar par million de BTU vendredi.

"Les États-Unis sont en situation de surabondance de gaz naturel, d'où l'importance des exportations de GNL. Comme les projets d'exportation de GNL sont retardés, le gaz naturel va remonter aux États-Unis", a déclaré l'une des personnes interrogées. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Liz Hampton et Leslie Adler)