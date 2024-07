L'activité pétrolière et gazière dans le Midwest et les Rocheuses américaines a diminué au cours du deuxième trimestre, mais devrait se redresser au cours des six prochains mois, a déclaré vendredi la Banque fédérale de réserve de Kansas City dans une enquête trimestrielle sur l'énergie.

L'enquête couvre les sociétés de forage au Kansas, au Colorado, au Nebraska, en Oklahoma et dans la moitié nord du Nouveau-Mexique.

Selon l'enquête, les sociétés pétrolières opérant dans ces régions réalisent en moyenne des bénéfices à 64 dollars le baril de pétrole, mais ont besoin que les prix augmentent jusqu'à 91 dollars le baril pour accroître sensiblement leurs activités de forage.

Les contrats à terme de référence West Texas Intermediate se négocient actuellement autour de 82,50 dollars le baril.

Les prix du gaz doivent être de 3,47 dollars par million d'unités thermiques britanniques pour que le forage soit rentable et de 4,68 dollars par million de Btu pour augmenter l'activité, ont déclaré les participants. Les contrats à terme Henry Hub se négocient actuellement autour de 2,334 dollars par million de Btu.

"Les prix du gaz dans les Rocheuses sont si bas que nous arrêtons la production", a déclaré un participant à l'enquête sous couvert d'anonymat.

Un autre a déclaré que son entreprise prévoyait également de réduire sa production en raison des prix historiquement bas du gaz naturel.

Quelque 43 % des personnes interrogées ont déclaré que l'augmentation de la réglementation représentait le plus grand risque pour leurs entreprises au cours de l'année à venir, tandis que 29 % ont déclaré que le ralentissement de l'activité économique constituait la plus grande menace. Par ailleurs, 25 % des personnes interrogées ont déclaré que les décisions de l'OPEP+ en matière de production constituaient le risque le plus important. (Reportage de Liz Hampton à Denver ; rédaction de Diane Craft)