L'activité des services en Chine s'est accélérée en mai au rythme le plus rapide depuis 10 mois, tandis que les effectifs ont augmenté pour la première fois depuis janvier, a indiqué mercredi une enquête du secteur privé, ce qui laisse présager une reprise soutenue au deuxième trimestre.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global est passé de 52,5 en avril à 54,0, progressant pour le 17e mois consécutif et à son rythme le plus rapide depuis juillet 2023. La barre des 50 sépare l'expansion de la contraction.

Avec l'indice PMI manufacturier Caixin, qui a atteint son plus haut niveau en près de deux ans, les résultats suggèrent que l'activité commerciale a connu une expansion robuste le mois dernier, bien que d'autres indicateurs, notamment les exportations, les prêts bancaires et les ventes au détail, qui doivent être publiés, donneraient plus d'indices sur la dynamique de croissance.

L'indice PMI composite Caixin/S&P, qui suit à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, a atteint 54,1 le mois dernier, contre 52,8 en avril, soit le niveau le plus élevé depuis un an.

L'accélération de l'afflux de nouveaux contrats a soutenu la croissance de l'activité dans le secteur des services. Les nouvelles affaires ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mai 2023, tout comme les nouvelles exportations.

Selon les répondants, du personnel supplémentaire a été embauché le mois dernier pour faire face à la charge de travail, ce qui a porté les effectifs à leur niveau le plus élevé depuis septembre de l'année dernière.

Les pressions sur les prix se sont toutefois intensifiées, les entreprises augmentant leurs tarifs en raison de l'alourdissement de la charge des coûts.

Le niveau de confiance des entreprises a également baissé pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois, en raison des inquiétudes liées à l'environnement économique mondial et à la hausse des prix.

L'économie chinoise a connu un bon départ au premier trimestre, ce qui a incité le FMI et l'agence de notation Moody's à revoir à la hausse leurs prévisions de croissance annuelle. Cependant, un ralentissement prolongé de l'immobilier a pesé sur tout rebond économique significatif.

Les analystes de Nomura ont déclaré lundi que "la dynamique de croissance est restée tiède en général, en particulier pour la demande intérieure, car les ventes de contrats des promoteurs restent en forte contraction".

Toutefois, compte tenu de la vigueur des exportations, la banque d'investissement japonaise a revu à la hausse les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2024, à 4,5 % contre 4,3 % précédemment.