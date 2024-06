Après avoir atteint un nouveau record historique à 73 800 dollars en mars dernier, le cours du bitcoin oscille entre 60 000 dollars et 70 000 dollars, tout comme les flux qui ruissellent dans les ETF Bitcoin Spot de l’autre côté de l’Atlantique, qui se stabilisent eux aussi. On fait le point sur la situation.

Entre le 11 janvier 2024, date de la commercialisation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, et le mercredi 13 mars - veille du record historique sur le cours du BTC - l’encours total sur les 11 ETF est passé de 0 à 60 milliards de dollars. À deux jours près, ça faisait un milliard par jour. Cela a grandement participé à l’envolée du crypto-actif, qui est passé de 45 500 dollars à 73 000 dollars sur cette période, soit une envolée de 60%. Encore une fois, à deux jours près, ça faisait 1% de hausse par jour.



Mais depuis, l’encours a fluctué entre 47 et 62 milliards de dollars en fonction de l’humeur du marché. Il se retrouvait le 14 juin à 57 milliards de dollars.



Flux de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot

SoSo Value

Une tendance atone qui se retranscrit directement sur le réseau Bitcoin. Pire encore, l’activité est en déclin. Si l’on regarde le nombre d’adresses uniques qui ont été créées pour la première fois sur le réseau, ce nombre atteint un plus bas qui n’avait pas été atteint depuis 2018.

Nombre de nouvelles adresses créées sur Bitcoin

Glassnode

Autre tendance qui va dans le sens du graphique précédent, le nombre d’adresses actives quotidiennement qui a atteint, là-aussi, un plus bas depuis 2020. C'est en moyenne 620 000 adresses qui sont actives quotidiennement, contre 1 million en début d’année.

Adresses actives sur le réseau Bitcoin

Glassnode

Autre graphique intéressant : Les bitcoins qui ont été acquis il y a plus de 6 mois, donc avant le lancement des ETF Bitcoin Spot en janvier, sont en nette diminution sur le réseau. Le graphique suivant présente l'évolution sur 30 jours de l'offre de jetons anciens (date d’acquisition > 6m).

Les valeurs positives, en vert, indiquent une augmentation nette de jetons anciens, suggérant que les bitcoins acquis il y a 6 mois arrivent à maturité plus rapidement que ceux qui sont dépensés.

Les valeurs négatives, en rouge, indiquent, de leur côté, une diminution nette de l'offre de jetons anciens, ce qui suggère que le taux de dépense des bitcoins datant de 6 mois ou plus dépasse celui des pièces arrivant à maturité dans cette cohorte.

Maturité des BTC de 6 mois et plus

Glassnode

La courte histoire du bitcoin, analysée via cet indicateur, nous montre qu’une chute relativement importante de l’offre de jetons anciens précédait souvent un pic sur le cours de la devise numérique.



Enfin, un dernier graphique, qui complète celui précédent, sur l’âge des cohortes des jetons. Le graphique ci-dessous montre clairement que les BTC “âgés” de plus de 6 mois ont drastiquement plongé par rapport à l’ensemble des jetons en circulation.

Si en novembre 2023, soit deux mois avant la commercialisation des ETF Bitcoin Spot, 53,8% des bitcoins sur le réseau avaient été achetés 6 mois plus tôt ou plus, en juin 2024, cette part tombe à 45%. Cela laisse supposer que, comme lors des derniers cycles, les détenteurs à long terme de jetons, qui ont probablement bénéficié d’un cours inférieur à celui d’aujourd’hui, remettent entre les mains des spéculateurs leurs jetons, désormais bien plus coûteux.



Encore une fois, c'est une tendance qu'on retrouvait lors des précédents pics haussiers sur la devise numérique.

Part (en%) des bitcoins "vieux" de plus de 6 mois sur le réseau

Glassnode