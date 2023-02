L'actrice Juliette Binoche honorée aux Goya du cinéma espagnol

Saura, qui est décédé vendredi à l'âge de 91 ans, devait recevoir le prix Goya honorifique de l'académie lors de la cérémonie annuelle.

Il a été décerné à titre posthume et, sous les applaudissements, sa veuve Eulalia Ramón a lu les propres mots de Saura, écrits avant sa mort : "Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec toi".

Le cinéaste a été crédité d'avoir mené le réveil du cinéma d'art espagnol après des décennies de dictature fasciste sous Francisco Franco.

"As Bestas", qui signifie "Les bêtes" en galicien et est un thriller tendu, a remporté neuf récompenses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure musique.

La star du cinéma espagnol Penelope Cruz était nominée pour le meilleur second rôle féminin pour son rôle dans "En Los Margenes", un film sur les problèmes de logement. La catégorie a été remportée par Susi Sanchez pour son rôle dans "Lullaby".