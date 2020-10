L'actrice noire Jodie Turner-Smith interprétera Anne Boleyn, femme d'Henry VIII

LONDRES, 30 octobre (Reuters) - L'actrice britannique d’origine jamaïcaine Jodie Turner-Smith incarnera la reine Anne Boleyn dans le cadre d'une série en trois parties commandée par la chaîne de télévision britannique Channel 5.

Anne Boleyn, deuxième épouse d'Henry VIII et mère de la reine Elizabeth I, a été exécutée par décapitation en 1536 à la Tour de Londres après être tombée en disgrâce auprès de son mari et avoir perdu des intrigues de cour face à ses ennemis, notamment Thomas Cromwell, ministre et proche conseiller du roi.

"Cette mini-série retracera les derniers mois de la vie d'Anne Boleyn du point de vue de cette dernière", a déclaré Channel 5.

"Ce drame psychologique explore sa lutte pour survivre et pour assurer un avenir à sa fille, mais aussi sa lutte contre le puissant patriarcat qui a causé sa perte", a ajouté la chaîne de télévision.

Jodie Turner-Smith, âgée de 34 ans, dit avoir été immédiatement captivée par le scénario.

"La légende de cette reine formidable et mère féroce sera vue comme une histoire profondément humaine qui reste pleinement pertinente de nos jours", a-t-elle déclaré. (Guy Faulconbridge , version française Laura Marchioro)