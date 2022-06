L'administrateur du Congo saisit les comptes bancaires de la mine de cobalt CMOC, selon un conseiller

La CMOC n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Elle a nié le 10 juin qu'il y ait eu un quelconque changement dans la gestion de TFM et a déclaré que les opérations se poursuivaient comme d'habitude.

Un tribunal congolais a nommé l'administrateur, Sage Ngoie Mbayo, en février pour gérer la mine de Tenke Fungurume (TFM) pendant six mois après que le mineur d'État du Congo et l'actionnaire minoritaire de TFM, la Gecamines, aient allégué que la CMOC avait sous-estimé les niveaux de réserve.

Le gouvernement du Congo dit qu'il soupçonne CMOC d'avoir sous-estimé les niveaux de réserve pour réduire le montant qu'il verse à Gecamines. CMOC, qui était auparavant connue sous le nom de China Molybdenum, nie avoir agi de la sorte.

Après que le ministère de la justice du Congo ait levé un sursis sur la mise en œuvre de l'ordonnance au début du mois, Ngoie a finalement pris le contrôle du siège de TFM dans la ville de Lubumbashi le 9 juin, selon l'équipe de Ngoie et des vidéos de lui sur place.

Mais les responsables du CMOC, avec le soutien de soldats lourdement armés, lui ont refusé l'accès à la mine située à environ 200 kms (120 miles) lorsqu'il s'y est rendu le lendemain, a déclaré Moise Wetu, un conseiller de Ngoie.

"Ils ont refusé de nous laisser entrer et il n'y avait aucune parité de force entre la police avec laquelle nous avons été envoyés et les militaires congolais sur place", a-t-il déclaré à Reuters.

Le ministère des mines du Congo et la Gecamines n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Wetu a déclaré que Ngoie a pris le contrôle des comptes bancaires de TFM basés au Congo la semaine dernière, empêchant tout paiement par la mine.

Reuters n'a pas pu vérifier cela de manière indépendante, et on ne sait pas comment la mine pourrait payer le personnel et les entrepreneurs.

CMOC possède 80% de TFM, tandis que la Gecamines en contrôle 20%. La mine a produit 18 501 tonnes de cobalt et 209 120 tonnes de cuivre l'année dernière.