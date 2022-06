L'administration Biden annonce 2,1 milliards de dollars pour renforcer le système alimentaire

L'administration Biden a annoncé mercredi un financement de plus de 2,1 milliards de dollars pour pallier les faiblesses du système d'approvisionnement alimentaire du pays mises en évidence lors de la pandémie de COVID-19 et au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les prix alimentaires quasi record ont mis au défi les gouvernements du monde entier, et la gestion de l'inflation par l'administration Biden est une préoccupation majeure des électeurs avant les élections de mi-mandat en novembre.

Le secrétaire américain à l'agriculture, Tom Vilsack, a dévoilé le nouveau financement, conçu pour renforcer la concurrence dans la transformation et la distribution des aliments, accroître l'accès à une alimentation saine et élargir les marchés pour les agriculteurs, lors d'un discours à l'université de Georgetown.

Les maladies des travailleurs et d'autres perturbations pendant la pandémie de COVID-19 ont provoqué des retards et des embouteillages dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et l'invasion de la Russie a entraîné une hausse des prix des intrants agricoles et des produits alimentaires, ce qui indique que l'économie alimentaire américaine doit être rendue plus robuste, a déclaré M. Vilsack à Reuters avant le discours.

"Pour que nous puissions faire face à de futures perturbations, qu'il s'agisse de futures pandémies ou d'autres choses, nous avons besoin d'un système plus résilient", a-t-il déclaré. "Un système plus résilient est un système qui a des options".

Les investissements, tirés de la loi sur le plan de sauvetage américain et d'autres lois de secours, comprennent 900 millions de dollars pour la formation de la main-d'œuvre dans le secteur de la transformation des aliments et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement, 550 millions de dollars pour les petites entreprises alimentaires et la réduction du gaspillage alimentaire, 375 millions de dollars pour les projets d'agriculture biologique et urbaine et 370 millions de dollars pour stimuler l'accès du public à des aliments sains.

L'USDA utilisera 400 millions de dollars de ces fonds pour établir des centres régionaux d'entreprises alimentaires qui fourniront une assistance technique aux petites et moyennes entreprises alimentaires et agricoles, a déclaré l'agence.

M. Vilsack a déclaré à Reuters que l'USDA travaillerait avec le Congrès pour garantir un financement à plus long terme des programmes nouveaux et élargis via le prochain projet de loi agricole et le prochain processus d'affectation des crédits.

Les auditions pour le projet de loi agricole 2023 sont déjà en cours et les négociations commenceront probablement sérieusement lors de la prochaine session, ont déclaré les défenseurs de la politique à Reuters. La loi agricole est généralement adoptée tous les cinq ans.

L'USDA a déjà promis 775 millions de dollars en assistance technique, prêts et subventions pour les usines indépendantes de transformation de la viande et de la volaille. (Reportage de Leah Douglas à Washington ; édition de Matthew Lewis)