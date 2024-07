L'administration Biden a annoncé lundi 25 projets présentés par 30 États, collectivités locales et gouvernements tribaux différents qui ont demandé 4,3 milliards de dollars de subventions dans le cadre de la loi sur le climat signée par le président.

Ces subventions, qui seront distribuées aux lauréats au début de l'automne, soutiendront le déploiement de technologies d'énergie propre dans des secteurs allant du logement à l'agriculture. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a indiqué qu'elle avait examiné près de 300 demandes portant sur plus de 30 milliards de dollars.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'administration a déclaré que les projets sélectionnés permettraient de réduire la pollution par les gaz à effet de serre de 150 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) d'ici à 2030, soit environ 2 points de pourcentage. Les États-Unis se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2e de 50 % à 52 % d'ici là.

CONTEXTE

À l'approche des élections de 2024 et alors que la campagne électorale bat son plein, l'EPA et d'autres agences fédérales se démènent pour distribuer les subventions prévues par la loi sur la réduction de l'inflation de 2022. L'ancien président Donald Trump et les législateurs républicains ont envisagé d'abroger plusieurs programmes de subventions et de prêts de l'IRA.

CITATION CLÉ

"Ces subventions aideront les États et les collectivités locales à améliorer la qualité de l'air et la santé de leurs communautés, tout en accélérant les progrès de l'Amérique vers nos objectifs climatiques", a déclaré John Podesta, conseiller principal du président Joe Biden pour la politique climatique internationale.