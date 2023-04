L'administration Biden a déclaré que les inquiétudes des parlementaires républicains selon lesquelles le retrait record de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole de l'année dernière a endommagé les délicates cavernes de sel du système n'étaient pas fondées, selon une lettre consultée par Reuters mercredi.

L'année dernière, l'administration a vendu un volume sans précédent de 180 millions de barils de pétrole provenant de la réserve stratégique de pétrole, un système de cavités salines naturelles creusées le long des côtes du Texas et de la Louisiane. Le président Joe Biden a lancé cette vente pour contrôler les prix élevés des carburants qui avaient grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et alors que les gens commençaient à voyager davantage avec l'atténuation de la pandémie mondiale.

Ce retrait a réduit le SPR, le plus grand stock de pétrole d'urgence au monde, à son niveau le plus bas depuis 1983. Certains républicains se sont également inquiétés du fait que le retrait ait pu endommager certaines cavités du SPR. En effet, le pétrole est expulsé du SPR en injectant de l'eau dans les cavernes de sel, ce qui peut dissoudre partiellement leurs parois et affecter la forme et le volume des conteneurs.

Le sénateur John Barrasso et la représentante Cathy McMorris Rodgers, tous deux républicains, avaient écrit à la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, en novembre, pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à "l'épuisement rapide du SPR, qui pourrait avoir endommagé les pipelines et les cavernes du SPR, compromettant ainsi sa capacité à remplir sa mission de sécurité énergétique en cas de véritable interruption de l'approvisionnement en énergie".

Kathleen Hogan, une responsable des infrastructures au ministère de l'Énergie, a déclaré dans une lettre reçue par les parlementaires le 12 avril que ces inquiétudes étaient infondées. "Les ventes d'urgence nécessaires qui ont eu lieu en 2022 n'ont pas endommagé nos pipelines ou nos cavernes de SPR", a déclaré Mme Hogan dans cette lettre, qui n'avait pas été signalée auparavant.

"Les meilleurs géoscientifiques de la nation au Laboratoire national Sandia du DOE continuent de surveiller de près l'intégrité des cavernes, et le SPR reste prêt sur le plan opérationnel à répondre aux futures disruptives d'approvisionnement, si elles se produisent", a déclaré Hogan.

Mme Granholm a déclaré à Reuters à la fin du mois dernier que deux des quatre sites du SPR, Bryan Mound et Bayou Choctaw, seraient fermés jusqu'à l'automne en raison de travaux de prolongation de la durée de vie.

Ces travaux et la vente de 26 millions de barils du SPR, imposée par le Congrès, ont retardé les rachats, a-t-elle ajouté.

Le ministère de l'environnement n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la lettre.

M. Hogan a indiqué dans sa lettre que la maintenance avait été lancée en 2016 et que la demande de 500 millions de dollars supplémentaires adressée par le ministère au Congrès l'année dernière concernait l'augmentation des coûts, et non les dommages causés par le déversement. Les travaux de maintenance "ont subi les mêmes impacts sur la chaîne d'approvisionnement, les mêmes pénuries de main-d'œuvre et les mêmes problèmes que ceux auxquels de nombreuses entreprises commerciales ont été confrontées à la suite de la pandémie de COVID-19", a écrit M. Hogan.