Les entreprises du secteur de la viande devraient examiner leurs chaînes d'approvisionnement pour y déceler des preuves de travail des enfants, a déclaré l'administration Biden dans une lettre envoyée mercredi aux principales entreprises de conditionnement de la viande.

Cette lettre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par plusieurs agences, sous la houlette du ministère du Travail, pour réduire le recours au travail illégal des enfants dans tous les secteurs. Depuis 2018, le travail illégal des enfants a augmenté de 69 % aux États-Unis, selon l'agence.

En février, le département du Travail a découvert que plus de 100 enfants avaient été employés illégalement par Packers Sanitation Services Inc, une entreprise qui passe des contrats avec des conditionneurs de viande pour nettoyer les abattoirs. L'entreprise a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars.

Dans sa lettre, le secrétaire d'État à l'agriculture, Tom Vilsack, demande aux entreprises du secteur de la viande et de la volaille de déterminer si leurs chaînes d'approvisionnement recourent au travail illégal des enfants et d'adopter des normes plus strictes en matière de travail des enfants pour leurs sous-traitants.

"Les entreprises du secteur alimentaire, en particulier celles qui ont un pouvoir de marché important, doivent être vigilantes quant aux normes de leurs fournisseurs afin de réduire les violations et les abus systémiques", a déclaré M. Vilsack dans sa lettre.

La lettre a été envoyée à 18 entreprises représentant environ 70 % de la production de viande et de volaille en volume, dont Tyson Foods Inc, Smithfield Foods Inc, JBS USA Llc et Perdue Farms Inc.

Le ministère de l'agriculture étudie des mécanismes d'application qui permettraient de mieux contrôler le recours au travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et prévoit de prendre de nouvelles mesures à ce sujet, a déclaré un porte-parole de l'agence.