L'administration Biden dénonce les sanctions de Pékin contre l'administration Trump

(.)

par Michael Martina et David Brunnstrom

21 janvier (Reuters) - La décision de la Chine d'imposer des sanctions contre d'anciens représentants de l'administration Trump est "contre-productive et cynique", a déclaré mercredi une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de Joe Biden, appelant l'ensemble des Américains, démocrates comme répulicains, à la condamner.

Quasiment en parallèle de l'investiture de Joe Biden à la présidence américaine, mercredi à la mi-journée, la Chine a annoncé des sanctions contre le "menteur et tricheur" secrétaire d'Etat sortant Mike Pompeo et contre 27 autres membres de l'administration de l'ancien président Donald Trump, une manière cinglante de répudier les relations entre Pékin et Washington sous l'ère Trump.

Dans un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères sur son site, quelques heures après que Mike Pompeo a accusé la Chine de génocide des Ouïghours, il a été reproché à Pompeo et aux autres ex-représentants d'avoir pris "une série de mesures folles, interféré dans les affaires internes de la Chine (...) et gravement perturbé les relations sino-américaines".

Les 28 anciens représentants et leurs familles ont interdiction de se rendre en Chine continentale, à Hong Kong ou Macao, et les transactions sont interdites avec des entreprises auxquelles ces ex-représentants sont liés.

"Imposer ces sanctions au jour de l'investiture semble une tentative de jouer sur les divisions partisanes", a déclaré dans un communiqué à Reuters la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.

"Les Américains des deux partis doivent critiquer cette mesure contre-productive et cynique", a ajouté Emily Horne. "Le président Biden est impatient de travailler avec les chefs de file des deux partis pour placer l'Amérique en position de supplanter la Chine".

Antony Blinken, diplomate expérimenté choisi par Joe Biden pour le poste de secrétaire d'Etat, a déclaré mardi lors d'une audition de confirmation devant une commission sénatoriale que la Chine représentait "sans aucun doute" à ses yeux le plus important défi pour les Etats-Unis et tout autre pays. (version française Jean Terzian)