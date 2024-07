Le Bureau de gestion des terres du ministère de l'intérieur a annoncé vendredi que l'administration Biden souhaitait obtenir des commentaires sur l'opportunité d'ajouter de nouvelles zones de protection contre les forages pétroliers et gaziers dans la réserve nationale de pétrole de l'Alaska.

Le BLM recueillera les commentaires du public sur la mise à jour des zones protégées dans l'Arctique occidental, y compris la création de nouvelles zones protégées et la modification des limites existantes de la NPR-A.

Compte tenu de l'évolution rapide du climat, les zones spéciales sont de plus en plus essentielles aux déplacements des caribous et à la santé des troupeaux, ainsi qu'à d'autres espèces sauvages, aux oiseaux migrateurs et aux plantes indigènes", a déclaré Tracy Stone-Manning, directrice du BLM. Nous voulons connaître l'avis du public pour nous assurer que nous gérons les ressources importantes de l'Arctique occidental de la bonne manière et au bon endroit.

Au début du mois, l'État d'Alaska a intenté une action en justice pour contester les nouvelles réglementations fédérales imposées en avril pour la location de pétrole et de gaz dans la région NPR-A.

Ces réglementations avaient bloqué le développement sur 40 % de la NPR-A afin de protéger l'habitat des espèces sauvages et le mode de vie des communautés indigènes, mais n'avaient pas d'incidence sur les activités pétrolières et gazières existantes.

La NPR-A est une zone de 23 millions d'acres (9,3 millions d'hectares) sur le versant nord de l'État, qui constitue la plus grande étendue de terres publiques non perturbées aux États-Unis.

La période de consultation durera 60 jours. (Reportage de Valerie Volcovici, édition de Franklin Paul)