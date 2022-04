L'administration Biden finalise de nouvelles règles strictes en matière d'économie de carburant

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) annonce qu'elle va augmenter les exigences en matière de rendement énergétique de 8 % pour les années modèles 2024 et 2025 et de 10 % en 2026. C'est un peu plus agressif que la proposition de l'agence présentée en août.

Les nouvelles règles devraient permettre de réduire les coûts de carburant des consommateurs de 192 milliards de dollars pour les nouveaux véhicules vendus d'ici 2030. L'administration est impatiente de faire valoir que les règles réglementaires inciteront les constructeurs automobiles à construire des véhicules plus efficaces et permettront aux consommateurs d'économiser de l'argent à une époque où les prix de l'essence atteignent presque des records.

Les règles seront difficiles à respecter pour les constructeurs automobiles, qui devront dépenser des milliards pour fabriquer des modèles plus efficaces.

Sous Trump, le gouvernement a annulé en mars 2020 les normes d'économie de carburant qui avaient été établies sous son prédécesseur Barack Obama pour n'exiger que 1,5 % d'augmentation annuelle de l'efficacité jusqu'en 2026. Obama avait exigé des augmentations annuelles de 5 %.

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a finalisé en décembre ses exigences plus strictes en matière d'émissions des véhicules, qui sont parallèles aux règles de la NHTSA. L'EPA a déclaré que ses règles permettront d'éviter 3,1 milliards de tonnes d'émissions de CO2 jusqu'en 2050. Mercredi, les principaux constructeurs automobiles ont soutenu les révisions de l'EPA malgré les contestations de certains États et de certains groupes d'éthanol.

Les règles de l'EPA aboutiraient à une moyenne réelle d'environ 40 miles par gallon pour l'ensemble du parc automobile en 2026, contre 32 miles par gallon selon les règles de Trump. Les règles de la NHTSA aboutissent à peu près aux mêmes chiffres dans le monde réel.

Dimanche, la NHTSA a déclaré qu'elle rétablissait une forte augmentation des pénalités pour les constructeurs automobiles dont les véhicules ne répondent pas aux exigences d'efficacité énergétique pour les années modèles 2019 et suivantes. Cette décision est une victoire pour Tesla qui pourrait coûter à d'autres constructeurs automobiles comme Stellantis, parent de Chrysler, des centaines de millions de dollars ou plus.