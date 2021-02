L'administration Biden pas pressée de dialoguer avec la Chine

par David Brunnstrom et Simon Lewis

WASHINGTON, 3 février (Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden a indiqué mardi qu'elle n'était pas pressée de dialoguer avec la Chine, un rival stratégique dont elle a promis de surmonter la concurrence, et qu'elle le ferait une fois qu'elle serait "en phase" avec les alliés et partenaires de Washington.

Joe Biden s'est entretenu avec de nombreux dirigeants mondiaux depuis son investiture le 20 janvier, mais il n'a pas encore discuté avec son homologue chinois Xi Jinping.

La porte-parole de la Maison blanche a déclaré ne pas être en mesure de dire quand un entretien téléphonique pourrait avoir lieu entre les deux dirigeants.

S'exprimant lors d'un point de presse, Jen Psaki a noté que la confirmation de la nomination d'Antony Blinken à la tête du département d'Etat américain constituait une "couche supplémentaire" en vue d'un dialogue avec la Chine. Elle a toutefois souligné qu'échanger avec alliés et partenaires des Etats-Unis était la priorité.

Ned Price, le porte-parole du département d'Etat, a tenu des propos similaires devant les journalistes, tout en relevant qu'il y avait des problématiques, comme le changement climatique, pour lesquelles "il en est de notre intérêt national de coopérer sur une base limitée avec la Chine".

"Dans un premier temps, nous voulons nous assurer que nous sommes en phase avec nos alliés, nos partenaires, et ensuite (...) vous pourrez vous attendre à un dialogue dans plusieurs domaines avec la Chine", a-t-il dit.

Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa victoire électorale, malgré que l'ancien sénateur et vice-président américain a qualifié durant la campagne le dirigeant chinois de "voyou" et appelé à des efforts internationaux pour "faire pression, isoler et punir la Chine".

Jen Psaki a refusé de dire si la Chine avait sollicité un entretien téléphonique avec Joe Biden.

La nouvelle administration américaine n'a pas complètement dévoilé sa stratégie à l'égard de Pékin. Elle a par le passé indiqué qu'elle maintiendrait dans l'ensemble la ligne dure adoptée par l'ancien président Donald Trump.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé mardi à un apaisement des relations sino-américaines, demandant à Washington et Pékin de s'engager sur une voie constructive tout en déclarant que les Etats-Unis ne devaient pas interférer dans les affaires internes de la Chine, comme Hong Kong et Taiwan.

Interrogée sur ces déclarations, la porte-parole de la Maison blanche a répondu que la Chine devait "stopper ses pressions militaire, diplomatique et économique contre Taiwan, et s'engager à l'inverse dans un dialogue significatif avec les dirigeants démocratiquement élus de Taiwan". (avec Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)