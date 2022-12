L'administration Biden plaide en faveur d'un vote rapide au Sénat pour éviter la fermeture des chemins de fer.

La Chambre des représentants des États-Unis a voté mercredi pour approuver un projet de loi visant à imposer un accord contractuel provisoire conclu en septembre à une douzaine de syndicats représentant 115 000 travailleurs. La Chambre a également voté séparément pour exiger sept jours de congé de maladie payé pour les travailleurs du rail, une mesure que la Maison Blanche n'a pas approuvée.

"Il n'y a pas de substitut dans le système de transport américain pour un réseau ferroviaire de marchandises qui fonctionne", a déclaré le secrétaire aux transports Pete Buttigieg à CNBC. "Cela ne mettrait pas seulement notre système ferroviaire en panne, cela mettrait vraiment notre économie à l'arrêt."

Buttigieg et le secrétaire au travail Marty Walsh doivent rencontrer les démocrates du Sénat plus tard dans la journée de jeudi pour tenter de les convaincre d'agir rapidement.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, n'a pas encore prévu de vote sur la mesure ferroviaire et certains sénateurs, dont Bernie Sanders, ont exigé un vote séparé sur la question des congés de maladie comme condition pour accepter d'accélérer l'examen du vote sur le contrat ferroviaire. Schumer a déclaré qu'il souhaitait que les congés de maladie payés soient inclus dans la législation.

"Les sénateurs travaillent matin, midi et soir pour parvenir à un accord nous permettant d'agir sur cette mesure dès que possible", a déclaré Schumer. "Le Sénat ne peut pas partir tant que nous n'aurons pas fait le travail".

Les travailleurs pourraient se mettre en grève dès le 9 décembre, mais les répercussions se feraient sentir dès ce week-end, car les chemins de fer cessent d'accepter les expéditions de matières dangereuses.

Une grève des chemins de fer pourrait geler près de 30 % des expéditions de marchandises américaines en poids, attiser une inflation déjà galopante et coûter à l'économie américaine jusqu'à 2 milliards de dollars par jour, et bloquer des millions de passagers des chemins de fer Amtrak et des trains de banlieue.

Les chemins de fer et la Chambre de commerce américaine s'opposent à la modification de l'accord contractuel qui a été conclu en septembre en grande partie sur les recommandations d'un conseil d'urgence nommé par Biden.

Lundi, le président Joe Biden a fait l'éloge du contrat proposé qui comprend une augmentation salariale composée de 24 % sur cinq ans et cinq paiements forfaitaires annuels de 1 000 $, et avait demandé au Congrès d'imposer l'accord sans aucune modification.

L'accord de principe ne prévoit aucun jour de congé de maladie payé à court terme, après que les syndicats en aient demandé 15 et que les chemins de fer se soient contentés d'un jour personnel.

Huit des 12 syndicats ont ratifié l'accord. Mais certains dirigeants syndicaux ont critiqué Biden pour avoir demandé au Congrès d'imposer un contrat que les travailleurs de quatre syndicats ont rejeté en raison de son absence de congés de maladie payés.

Les contrats couvrent les travailleurs de transporteurs tels que Union Pacific, BNSF de Berkshire Hathaway Inc, CSX, Norfolk Southern Corp et Kansas City Southern.