La Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission) a enquêté sur TikTok en raison de pratiques prétendument défectueuses en matière de confidentialité et de sécurité des données, et pourrait décider d'intenter une action en justice ou de conclure un accord dans les prochaines semaines, a rapporté Politico mardi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Au début du mois de mars, la Chambre des représentants des États-Unis a voté à une écrasante majorité un projet de loi donnant à ByteDance environ six mois pour vendre les actifs américains de l'application, sous peine d'interdiction.

La Maison-Blanche avait déclaré que le Sénat devait prendre "des mesures rapides", et le président Joe Biden avait déclaré qu'il signerait le projet de loi.

En 2020, Reuters avait rapporté que la FTC et le ministère américain de la justice examinaient les allégations selon lesquelles la populaire application de médias sociaux TikTok n'aurait pas respecté un accord conclu en 2019 visant à protéger la vie privée des enfants.

Tiktok n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)