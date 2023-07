Le président Joe Biden s'efforce une nouvelle fois d'obliger les compagnies d'assurance maladie à améliorer l'accès aux traitements de santé mentale pour les Américains qui ont trop souvent du mal à trouver les soins dont ils ont besoin et à les payer, ont indiqué des responsables mardi.

L'administration publiera mardi le texte d'une proposition de modification de la loi de 2008 sur la parité en matière de santé mentale et l'équité en matière de toxicomanie. M. Biden s'exprimera sur ce projet mardi après-midi.

Cette modification obligerait les régimes d'assurance maladie à apporter des changements lorsqu'ils n'offrent pas un accès adéquat aux soins de santé mentale.

Il prévoit également des exemples précis qui indiquent clairement que les régimes de santé ne peuvent pas recourir à des autorisations préalables plus restrictives, à d'autres techniques de gestion médicale ou à des réseaux plus étroits qui rendent plus difficile l'accès aux prestations de santé mentale et de traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives.

"Malgré les efforts bipartisans répétés en faveur de la parité en matière de santé mentale, les assureurs rendent trop souvent difficile l'accès aux traitements de santé mentale, ce qui pousse des millions de consommateurs à se faire soigner hors réseau à des coûts nettement plus élevés et à payer de leur poche, ou à reporter complètement les soins", a déclaré la Maison-Blanche dans une fiche d'information annonçant la proposition de modification de la réglementation.

Le texte proposé sera soumis aux commentaires du public pendant 60 jours et les fonctionnaires de l'administration ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'il entre en vigueur un peu plus tard.

La fiche d'information de la Maison-Blanche cite une étude montrant que les assurés sont deux fois plus susceptibles d'être obligés de sortir du réseau et de payer des frais plus élevés pour les soins de santé mentale que pour les soins de santé physique.

"Nous avons appris que les assureurs se soustraient au mandat de la loi", a déclaré Neera Tanden, conseillère intérieure de la Maison Blanche, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Selon une étude américaine réalisée en 2017, les personnes souffrant de détresse psychologique grave, ce qui inclut toute maladie mentale suffisamment grave pour nécessiter un traitement, sont trois fois plus susceptibles d'être trop pauvres pour se payer des soins et dix fois plus susceptibles d'être incapables de payer les médicaments.