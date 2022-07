L'administration Biden propose un plan de forage offshore axé principalement sur le Golfe américain

Le plan proposé ne comprend pas plus de 10 ventes possibles dans le golfe du Mexique et une dans le Cook Inlet au large de l'Alaska, a déclaré le ministère de l'Intérieur, ajoutant que les zones de développement pourraient être encore plus réduites après les commentaires du public.

La proposition reflète le plan quinquennal de forage en mer, récemment expiré, proposé par l'administration de l'ancien président Barack Obama. Elle est beaucoup plus restreinte que celle proposée mais non adoptée en 2018 par l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui proposait également des superficies au large de la majeure partie de l'Atlantique et du Pacifique.

La secrétaire de l'Intérieur, Deb Haaland, a déclaré que la proposition ne signifie pas que l'administration ira de l'avant avec l'une des ventes aux enchères.

"Depuis le premier jour, le président Biden et moi-même avons clairement exprimé notre engagement à effectuer une transition vers une économie d'énergie propre", a déclaré Mme Haaland. "Aujourd'hui, nous donnons l'occasion au peuple américain d'examiner et de donner son avis sur l'avenir de la location de pétrole et de gaz en mer. Le temps pour le public de peser sur notre avenir est maintenant."

La publication du document, qui est mandatée par le Congrès, est intervenue un jour après l'expiration du plan précédent, et en fin de journée, avant le week-end de trois jours de vacances du 4 juillet.