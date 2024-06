La réouverture cette semaine du principal canal de navigation de Baltimore - moins de trois mois après l'effondrement du Key Bridge - est due à l'expertise acquise par un groupe de travail de l'ère COVID, à l'effondrement d'un viaduc routier et à la loi sur les infrastructures de 2021, ont déclaré des représentants du gouvernement.

La collision mortelle du 26 mars entre le cargo Dali et le pont Francis Scott Key a paralysé une artère de transport majeure du nord-est des États-Unis.

Dans les heures qui ont suivi, le président Joe Biden a demandé à ses collaborateurs de rouvrir le canal et de reconstruire le pont, en promettant que le gouvernement fédéral prendrait en charge l'intégralité des coûts. Son administration a déjà été critiquée pour sa réaction initiale au déraillement d'un train dans l'Ohio en 2023.

Les autorités fédérales ont déclaré lundi que l'accès au canal avait été rétabli après l'enlèvement de 50 000 tonnes de débris. Mercredi, le gouverneur du Maryland, Wes Moore, et d'autres responsables organiseront une conférence de presse pour marquer la réouverture du canal.

Après l'effondrement, les garde-côtes ont rapidement mis en place un commandement unifié pour coordonner les efforts de recherche, de récupération et d'intervention. Ce commandement a supervisé plus de 1 500 intervenants individuels, dont 56 agences fédérales, étatiques et locales, ainsi que 500 spécialistes exploitant une flotte de bateaux pour retirer les débris d'acier et de béton et remédier aux conséquences sur la navigation.

"Je pense que l'une des choses les plus importantes que nous ayons faites a été d'établir le commandement unifié", a déclaré à Reuters Natalie Quillian, chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche.

"Ainsi, le commandement et le contrôle de ce qui est un défi opérationnel très complexe ont été clairement établis entre les parties prenantes du gouvernement fédéral, de l'État et du secteur privé.

Par exemple, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine (USACE), qui supervise le canal de navigation fédéral, a pu faire appel au superviseur de la récupération de la marine américaine pour cette opération de grande envergure.

"C'est exactement le pouvoir du commandement unifié", a déclaré le colonel Estee Pinchasin, commandant du district de Baltimore pour l'USACE, qui, début avril, avait fixé un calendrier ambitieux pour la réouverture du chenal.

Un conseil créé par M. Biden en 2021 pour remédier aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID a été convoqué peu après l'effondrement du pont et les agences fédérales ont ouvert des bureaux spécialisés pour suivre les questions relatives à la chaîne d'approvisionnement.

"Nous avons élaboré ces protocoles au cours de la première année de la pandémie", a déclaré Lael Brainard, directrice du Conseil économique national de la Maison-Blanche. "Il s'agit d'un sprint très intensif que nous activons immédiatement pour résoudre les problèmes et partager les informations.

Mme Brainard a également cité les leçons tirées de l'effondrement, en juin 2023, d'un viaduc de l'Interstate 95 à Philadelphie, qui a été rapidement rouvert.

"L'effondrement de l'I-95 a donné lieu à une réponse si rapide que nous avons eu le sentiment de savoir ce qu'il fallait faire.

M. Brainard et le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, ont lancé un appel pour que les entreprises, les syndicats et les opérateurs portuaires disposent des mêmes informations afin de les aider à élaborer rapidement des plans de redressement.

Tous deux ont cité la loi sur les infrastructures, d'une valeur de 1 000 milliards de dollars, qui a considérablement augmenté les dépenses consacrées aux ponts et à d'autres projets, comme ayant donné à l'administration le savoir-faire et la "mémoire musculaire" nécessaires pour relever les grands défis.

Le bureau de M. Buttigieg a approuvé 60 millions de dollars de fonds d'urgence pour le Maryland afin de reconstruire et d'enlever les débris, tandis que le Corps de l'armée américaine et les garde-côtes ont déclaré mardi avoir dépensé près de 100 millions de dollars pour l'intervention sur les ponts et l'enlèvement des débris.

M. Buttigieg a également réaffecté une subvention afin de permettre la création d'une plus grande zone de chargement et a renoncé aux limites d'heures de service pour les camions concernés.

"Lorsque le président des États-Unis dit que chaque membre de cette administration doit faire tout ce que vous pouvez imaginer dans les limites de la loi, nous pouvons en fait agir assez rapidement", a déclaré M. Buttigieg à Reuters.

Le coût du pont de remplacement est estimé entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars et les autorités fédérales s'efforcent d'accélérer l'obtention des autorisations environnementales. Le Maryland espère qu'il sera achevé à la fin de l'année 2028.