L'administration Biden travaillera avec le Congrès américain sur l'aide militaire et les ventes d'armes à l'Égypte, a déclaré le Département d'État mercredi, après que le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat a déclaré qu'il bloquerait l'aide en raison de préoccupations relatives aux droits de l'homme.

Le sénateur démocrate Ben Cardin a déclaré mardi que les fonds actuels resteraient bloqués jusqu'à ce que l'Égypte fasse des progrès en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les pratiques de détention provisoire et les milliers de prisonniers politiques détenus dans le pays.

"Nous allons continuer à collaborer étroitement non seulement avec le gouvernement égyptien mais aussi avec le Congrès sur la manière dont ces fonds seront utilisés, conformément à notre engagement en faveur d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte qui fait progresser notre vision commune d'une région sûre et prospère, et qui permet des progrès tangibles et durables en matière de droits de l'homme", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, M. Vedant Patel.

Reuters a d'abord rapporté samedi que M. Cardin avait l'intention de retenir certains fonds malgré l'annonce, au début du mois, que le secrétaire d'État Antony Blinken avait renoncé aux restrictions en matière de droits de l'homme pour 235 millions de dollars de l'aide, en citant les avantages pour la sécurité des États-Unis. Les États-Unis retiennent actuellement 85 millions de dollars de l'aide, soit une fraction des 1,3 milliard de dollars annuels alloués à l'Égypte.

M. Patel n'a pas voulu dire quel serait l'impact de l'annonce de M. Cardin.

"Il s'agit d'un processus auquel nous travaillons avec le Congrès", a-t-il déclaré.