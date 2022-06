L'administration Biden va probablement augmenter rétroactivement les volumes de mélange d'éthanol pour 2021, selon des sources.

L'administration Biden va probablement augmenter les mandats de mélange d'éthanol pour 2021 au-dessus du chiffre qu'elle a proposé en décembre afin de s'aligner sur les niveaux de consommation américains réels, selon deux sources informées de la décision.

En décembre, l'Agence américaine de protection de l'environnement a proposé que les raffineurs mélangent 13,32 milliards de gallons d'éthanol dans le réservoir de carburant, une décision qui a suscité la colère des législateurs de la ceinture agricole et de l'industrie qui ont déclaré que ce chiffre était trop bas.

Mais des chiffres fédéraux récents montrent que la consommation américaine d'éthanol est d'environ 13,94 milliards de gallons. L'administration envisage maintenant de relever le mandat de 2021 à environ ce niveau, ont dit les sources.

Une décision finale sur le mandat n'a pas encore été prise, ont précisé les sources. La Maison Blanche et l'Agence de protection de l'environnement, qui administre les mandats, n'ont pas fait de commentaires immédiats.

Les responsables de l'administration se sont réunis à la Maison Blanche mardi pour examiner les options concernant les mandats pour les années 2020-2022, qui sont fixés rétroactivement en raison des perturbations causées par les retombées de la pandémie COVID-19, ont indiqué les sources. L'administration n'a donné aucune indication qu'elle prévoit des changements radicaux par rapport à ses propositions pour 2020 et 2022, ont précisé les sources.

La réunion souligne les implications politiques de la décision à venir, qui aura un impact sur les prix des carburants et des denrées alimentaires dans un contexte où les taux d'inflation n'ont jamais été aussi élevés depuis 40 ans.

En vertu de la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS), les raffineurs doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants dans le pool de carburants de la nation, ou acheter des crédits négociables de ceux qui le font.

Cette règle a longtemps été un point de discorde entre les puissants lobbies du pétrole et du maïs. Alors que les mandats ont créé un marché de plusieurs milliards de gallons pour les producteurs de maïs et d'éthanol, les raffineurs marchands affirment que les exigences sont coûteuses et menacent de les mettre en faillite.

Ces dernières semaines, les raffineurs marchands et les syndicats ont lancé un blitz publicitaire sur les marchés de Washington, du Delaware et de Philadelphie pour demander à l'administration Biden de réduire les volumes dans la règle finale, arguant que le programme menace les raffineries et les emplois bien rémunérés.

La Fueling American Jobs Coalition a publié mercredi une déclaration comprenant des lettres de dirigeants syndicaux de l'Ohio et du Michigan demandant à M. Biden de réduire les mandats de mélange de biocarburants proposés en décembre.

"Si elle est finalisée, cette proposition dangereuse continuera à faire grimper les prix à la pompe et déclenchera potentiellement une pénurie nationale de crédits de conformité aux programmes connus sous le nom de RIN dans les mois à venir, menaçant des milliers d'emplois de haute qualité dans les raffineries de l'Ohio et du Michigan", a déclaré le groupe.

L'EPA, qui administre le RFS, devrait publier une règle finale sur les mandats de mélange de biocarburants d'ici vendredi.

Après la publication de l'article de Reuters mercredi, les prix des crédits américains de carburant renouvelable (D6) ont grimpé de 11 % pour s'échanger à 1,50 $ chacun, selon les traders. (Reportage de Jarrett Renshaw à Philadelphie et Stephanie Kelly à New York ; édition par Matthew Lewis)