L'administration Biden va réexaminer l'accord avec les taliban

WASHINGTON, 22 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis vont réexaminer l'accord conclu l'an dernier par l'administration de Donald Trump avec les taliban afghans, a déclaré vendredi la Maison blanche.

Le nouveau conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, l'a annoncé à son homologue afghan lors d'un entretien téléphonique, a-t-elle précisé.

Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé le 29 février dernier à Doha un accord devant ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul. (Eric Beech, version française Jean-Stéphane Brosse)